В Химках открыли мурал о безопасности дорожного движения

Мурал, посвященный безопасности на дорогах, открыли 28 октября на стенах «Центра помощи при ДТП» на улице Молодежной, 10 в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором проекта выступила региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» Московской области. Химки стали одним из первых муниципалитетов региона, где реализовали такой проект.

Мурал посвящен дорожной безопасности и работе «Центра помощи при ДТП», который поддерживает участников дорожно-транспортных происшествий. На нем изображен Вова — главный герой книги «Вова и ПДД», знакомящей детей с правилами дорожного движения в доступной форме. Это уже вторая уличная картина с этим персонажем. Его образ призван привлечь внимание взрослых и детей к безопасности на дорогах.

Мурал хорошо виден с проезжей части автомобилистам и пассажирам, в том числе въезжающим в город. Он напоминает о необходимости соблюдать правила и быть внимательными на дороге. Проект также знакомит жителей с профильными организациями и показывает, как уличное искусство может помогать в решении общественных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.