В Химках открыли мемориал и почтили героев СВО и Афганистана

Памятная встреча прошла 6 мая на территории НПО имени Лавочкина в Химках в преддверии Дня Победы. Сотрудники предприятия и депутаты возложили цветы и открыли мемориальную доску в честь погибших военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие сотрудники НПО имени Лавочкина, депутаты Инна Монастырская, Александр Васильев и Галина Болотова. Они возложили цветы в память о погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции и военного конфликта в Афганистане.

Во время встречи открыли мемориальную доску участнику спецоперации Денису Петрову. Он погиб в ходе боевых действий, защищая свободу и независимость Родины, и был награжден орденом Мужества посмертно.

«Мы обязаны хранить память о тех, кто до конца остался верен присяге и своей стране. Такие встречи напоминают нам, какой ценой достигаются мир и безопасность, и помогают воспитывать уважение к подвигу защитников Отечества», — сказала Галина Болотова.

Участники также почтили память работника предприятия Александра Колгашкина, погибшего при выполнении воинского долга в Афганистане. Он награжден орденом Красной звезды посмертно.

В память о военнослужащих на Аллее Славы высадили деревья и установили мемориальный камень. Он объединяет память о защитниках Отечества, исполнивших воинский долг в разные годы.

«Сегодня особенно важно сохранять связь поколений и передавать молодежи правду о героизме наших воинов. Пока мы помним имена павших и чтим их подвиг, они продолжают жить в сердцах людей», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

В преддверии 81-й годовщины Победы во всех микрорайонах Химок пройдут памятные акции, возложения цветов, автопробеги и другие патриотические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.