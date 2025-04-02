В Химках открылась онлайн-запись детей в первый класс

С 1 апреля в Химках началась запись детей в первый класс. Родители будущих первоклассников могут подать заявление на портале госуслуг. Перед записью можно ознакомиться с инструкцией, в которой даны разъяснения по самым частым вопросам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Родителям достаточно зайти на портал и подкрепить необходимые документы в разделе «запись детей в первый класс». Онлайн-формат создает комфортные условия подачи заявления, родителям не нужно приходить в школу, все можно сделать в удобное время», — рассказала директор школы «Триумф» Дина Епифанова.

До 30 июня записать ребенка смогут те, кто проживают на закрепленной за школой территории, жители со льготами и семьи, где старшие дети уже учатся в желаемой школе. С 6 июля откроется запись для тех, кто не проживает на закрепленной за школой территории и для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа. Запись будет возможна при наличии свободных мест.

Если родителями уже подано заявление на перевод из детского сада в первый класс, повторно заявление подавать не нужно. Более подробную информацию можно получить на сайте управления по образованию администрации Химок и официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Также с 1 апреля, согласно приказу Минпросвещения, детям мигрантов для поступления в школу необходимо сдать экзамен по русскому языку. Он состоит из устной (для первоклассников) и письменной части. При несдаче экзамена дается повторная попытка через 3 месяца.

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