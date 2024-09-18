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В Химках определены площадки для высадки сирени в день экоакции «Всей семьей»

В городском округе Химки 21 сентября пройдет масштабная экологическая акция «Всей семьей». Во всех микрорайонах высадят саженцы сирени. Локации выбрали сами жители в результате открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной», — сказал Дмитрий Волошин.

Голосование проходило с 13 по 17 августа и охватило свыше 35 тысяч жителей. Локации для высадки химчане определили во всех семи микрорайонах округа:

Новогорск-Планерная — Юбилейный проспект, д. 86 (вдоль пешеходного тротуара);

Клязьма-Старбеево — ул. Германа Титова и Вороницына (между д. 3к2 и 18к1);

Левобережный — ул. Совхозная, д. 16 стр. 5 (вблизи школы № 29);

Подрезково — ул. Центральная (сквер между д. 10 с дорогой на ул. Мира);

Сходня-Фирсановка — ул. Кирова, д. 5 (газон перед главным входом в гимназию № 23);

Кутузовское — д. Брехово, ул. Зеленая, д. 88 (вдоль тротуара у Кутузовской СОШ);

Луневское — д. Поярково, ул. Рождественская (вблизи храма Рождества Пресвятой Богородицы).

Центральная площадка будет организована вблизи театра «Наш Дом». Здесь акция начнется в 10:00, а уже в 11:00 саженцы высадят в микрорайонах по указанным выше адресам.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.