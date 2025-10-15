В Химках обустроили 22 «народные тропы»

В Химках завершили работы по благоустройству пешеходных коммуникаций. В этом году специалисты обустроили 22 «народные тропы». Общая площадь работ — почти 3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

Удобные пешеходные дорожки появились в Старых и Новых Химках в микрорайонах Сходня и Подрезково, а также в поселении Луневское. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте.

Пешеходные дорожки проложили по проторенным людьми тропинкам. Это позволяет жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам.

«Внимание при благоустройстве уделяли маршрутам, ведущим к социально значимым объектам — школам, детским садам, остановкам общественного транспорта», — отметила глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Тропы обустроили по единому стандарту. На дорожках уложили асфальтовое покрытие шириной два метра и установили бортовые камни. Специалисты также благоустроили прилегающие к дорожкам территории.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Благоустройство проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Пешком».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.