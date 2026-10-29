В Химках обсудили вопросы жителей округа по теме ЖКХ и благоустройства

Глава Химок Инна Федотова совместно с советником вице‑губернатора Московской области Николаем Ханиным провела выездную встречу с коллективом предприятия «Родер» в Лунево. Ключевой темой стали вопросы жилищно‑коммунального хозяйства и благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделили дому № 42 по улице Фрунзе в микрорайоне Сходня: жители отмечают неудовлетворительное состояние кровли и подъезда. Глава округа поручила управляющей компании помочь жителям с организацией общего собрания собственников — это необходимо, чтобы включить дом в программу капитального ремонта. При этом срочные проблемы не откладывают: локальный ремонт кровли выполнят в ближайшее время, а ремонт подъезда включен в план на следующий год.

В работе встречи участвовали заместители главы округа, сотрудники профильных управлений и представители ресурсоснабжающих организаций. Такой состав позволил разбирать обращения комплексно и сразу назначать ответственных.

Отдельно обсудили вопросы инфраструктуры за пределами Химок — речь шла о дошкольном учреждении и дороге в Дмитровском городском округе. Поскольку тема выходит за рамки полномочий муниципалитета, ее взял на личный контроль советник вице‑губернатора Николай Ханин.

«Формат выезда на предприятие позволяет жителям округа, не отвлекаясь от работы, обсудить волнующие их вопросы в открытом диалоге с представителями всех профильных управлений администрации», — подчеркнула глава округа Инна Федотова.

Выездные форматы администрации помогают выстраивать прямой диалог с жителями и своевременно выявлять проблемные вопросы, чтобы оперативно их решать.