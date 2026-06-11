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В Химках обсудили ремонт дороги и покос травы в Подрезково

Встреча с жителями частного сектора прошла 11 июня в микрорайоне Подрезково в Химках. Лидер движения общественной поддержки Денис Беляев обсудил с горожанами состояние дороги на улице Комсомольской и вопросы благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома на Лыжной улице, 5 сообщили о разбитом дорожном покрытии на улице Комсомольской, которое затрудняет проезд транспорта. По их словам, проблема требует оперативного вмешательства профильных служб.

«Все обращения зафиксированы, адреса и проблемные точки тоже. По каждому вопросу будут направлены запросы в профильные ведомства для принятия мер», — подчеркнул Денис Беляев.

Он отметил, что работа по обращениям будет вестись до получения конкретных решений.

Также участники встречи обратили внимание на отсутствие окоса травы, большое количество сухостоя и аварийные деревья. По словам жителей, это создает риски для безопасности и требует санитарной обработки территории.

Лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что встречи с жителями частного сектора помогают выявлять специфические проблемы индивидуальной застройки — от состояния дорог до содержания территорий. Регулярный диалог с населением остается основой для планирования работ по благоустройству.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.