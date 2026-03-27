В Химках обсудили подготовку к отопсезону 2026–2027 г

Форум «Управдом» прошел 26 марта в пресс-центре «Арены Химки» и объединил председателей советов домов, представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также жителей округа. Участники рассмотрели вопросы подготовки к отопительному сезону и капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече обсудили замену приборов учета электроэнергии, подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов и обслуживание газового оборудования. Отдельное внимание уделили реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Особое внимание — обратной связи. Именно председатели советов домов первыми видят проблемы, и важно, чтобы решения принимались оперативно», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Она подчеркнула, что взаимодействие с жителями позволяет быстрее реагировать на обращения и повышать качество коммунальных услуг.

«Форум „Управдом“ — это действенный рабочий инструмент. Здесь мы убираем барьеры между жителями и ресурсоснабжающими организациями, решая вопросы напрямую, без бюрократии. Наша общая задача — обеспечить строгий контроль за качеством коммунальных услуг и сроками проведения работ», — подчеркнул депутат Валентин Герасимов.

В рамках мероприятия для жителей организовали прием специалистов профильных служб. Консультации провели представители «МосОблЕИРЦ», «Водоканала», «Мособлэнерго», фонда капитального ремонта, «Мособлгаза» и управляющих компаний. В этом году форум собрал около 100 активных жителей округа.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.