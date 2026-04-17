В Химках обсудили меры поддержки участников СВО

Расширенное совещание регионального филиала фонда «Защитники Отечества» прошло 17 апреля в Химках. Участники обсудили медицинское сопровождение бойцов и новые форматы адресной помощи их семьям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие военный прокурор Солнечногорского гарнизона Александр Пустовой, руководитель филиала фонда Ольга Ермакова, а также социальные координаторы из Химок, Королева, Клина, Долгопрудного, Лобни, Пушкинского, Талдомского, Сергиево-Посадского округов и Дмитрова. Специалисты рассмотрели системные вопросы, возникающие в ежедневной работе.

Особое внимание уделили медицинскому сопровождению военнослужащих, диспансеризации и углубленному обследованию. Также обсудили адресную помощь бойцам и их близким. Отдельный акцент сделали на межведомственном взаимодействии, чтобы поддержка предоставлялась оперативно и в полном объеме.

«Наша задача — обеспечить каждому защитнику и его семье реальную, своевременную и комплексную поддержку. Это приоритет», — подчеркнула глава городского округа Химки Инна Федотова.

В Химках работают два социальных координатора фонда. Они сопровождают почти 400 военнослужащих и их родственников.

Следующим этапом станет создание единого Центра поддержки военнослужащих и их семей. Планируется, что он объединит необходимые услуги в одном месте и повысит доступность помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.