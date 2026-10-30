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В Химках обсудили финансовую и цифровую безопасность школьников

Педагоги и школьники Московской области 30 октября приняли участие в семинаре и просветительской сессии по киберграмотности в школе «Флагман» в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный семинар для педагогов «Киберграмотность в образовательном процессе: финансовые риски и защита персональных данных» организовали отдел финансовой грамотности центра развития образования КУРО, управление по образованию администрации Химок и межмуниципальная методическая служба.

Представители Главного управления региональной безопасности Московской области, Банка России, Росфинмониторинга и управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России по Московской области выступили с докладами. Участники обсудили профилактику финансового мошенничества, защиту персональных данных, цифровую гигиену и развитие критического мышления у школьников.

«Грамотное поведение в сложных финансовых и информационных ситуациях — это элемент функциональной грамотности, который логично встраивается в воспитательную и предметную работу», — отметила заместитель начальника управления по образованию администрации Химок Оксана Кляпка.

Участники получили практические инструменты для защиты данных, распознавания киберугроз и профилактики вовлечения несовершеннолетних в незаконные финансовые практики.

«Сегодня вопросы финансовой и цифровой безопасности приобретают особую актуальность», — подчеркнула начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Она отметила важность практического применения знаний. Полученные навыки помогут педагогам выстраивать профилактическую работу, а школьникам — критически оценивать финансовые предложения и принимать взвешенные решения в интернете.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.