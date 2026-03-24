В Химках обновят 16 дворовых площадок в 2026 году

Обновление дворовых территорий продолжится в Химках в 2026 году. В округе модернизируют 13 детских игровых комплексов и обустроят три новые воркаут-площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На детских площадках полностью заменят оборудование, установят лавочки и урны, обновят уличное освещение. Жителям предложат несколько вариантов наполнения с учетом особенностей дворов. Площадь объектов составит от 100 до 450 квадратных метров.

Работы пройдут в Новых и Старых Химках, микрорайонах Сходня-Фирсановка и Луневское. В частности, площадки обновят на улицах Молодежной, Панфилова, Лавочкина, Ленинградской, Московской, Первомайской, Речной, Тюкова, Новой, Горной и Гаражной, а также в квартале Свистуха и микрорайоне Новогорск.

Кроме того, в округе появятся три новые воркаут-площадки площадью около 100 квадратных метров каждая. Основание подготовят, уложат асфальт, установят тренажеры и навесы, оборудуют безопасное покрытие из резиновой крошки. Спортивные зоны разместят на Юбилейном проспекте, улице Ленинградской и улице Речной.

«Современные детские и спортивные площадки — это не только комфорт, но и безопасность. Очень важно, что при их обновлении учитывается мнение жителей. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно востребованы у детей и молодежи», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.