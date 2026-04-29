В Химках наградили победителей педагогических конкурсов

На сцене школы № 31 подвели итоги профессиональных конкурсов среди педагогов. Награды получили учителя, которые внедряют современные методики, разрабатывают инновационные проекты и вносят вклад в развитие системы образования округа.

«Благодарю за преданность делу, мудрость, терпение и добрые сердца! Пусть каждый урок зажигает искру, которая однажды станет большим светом», — сказала Инна Федотова.

В Химках работают более 2,5 тыс. педагогов и воспитателей. Они не только передают знания, но и помогают детям становиться ответственными и уверенными в себе.

«От имени Совета депутатов хочу поблагодарить всех педагогов Химок за труд и преданность делу. Пусть сегодняшние награды станут не финалом, а стартом для новых идей. Вы уже доказали, что способны на многое. Верю, что впереди у вас еще много ярких проектов, побед и открытий», — отметил Сергей Малиновский.

Опыт победителей конкурсов используют их коллеги. Лучшие практики помогают совершенствовать образовательную среду в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более 1,5 тыс. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.