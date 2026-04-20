В Химках наградили директора Химкиэлектротранс областным знаком

Награду Александру Васильеву, который также занимает должность заместителя председателя совета депутатов Химок, вручила председатель координационного совета профсоюзов городского округа Ольга Степанова.

«Для меня это не только личная награда, но и признание работы всего коллектива предприятия. Мы ежедневно трудимся, чтобы жители города могли комфортно и безопасно добираться до необходимых локаций», — отметил Александр Васильев.

В «Химкиэлектротранс» работают десятки жителей округа. Предприятие ежегодно перевозит более 4 млн пассажиров.

Церемонию приурочили к 29-летию предприятия и провели в рамках празднования Дня труда Московской области в выставочном комплексе «Артишок». 24 апреля 1997 года в Химках запустили первое в Подмосковье регулярное троллейбусное движение. Сейчас в округе действуют три троллейбусных маршрута, соединяющие поликлиники, школы, спортивные объекты и другие значимые точки города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.