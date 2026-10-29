В Химках начали создавать мурал в подземном переходе

Художник Артем Артохот адаптирует выбранный жителями эскиз мурала для подземного перехода у остановки «2-й Б микрорайон» в Химках. На объекте уже началась грунтовка стен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Химок выбрали оформление перехода в ходе онлайн-голосования из пяти эскизов с городскими образами. На стенах изобразят железнодорожный мост через канал имени Москвы и самолет — отсылку к расположенному в Химках аэропорту Шереметьево.

Химкинский художник Артем Артохот адаптирует финальный эскиз под параметры пространства. Сейчас в переходе грунтуют стены перед созданием мурала.

«Это был не просто опрос, а настоящий совместный проект. Сначала идеи от жителей, потом эскизы от художника, затем общее голосование за лучший вариант. И вот следующий этап», — отметила глава округа Инна Федотова.

Ремонт перехода начался летом 2026 года по просьбе жителей. За это время специалисты смонтировали новое освещение и установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в городском округе Дзержинский по просьбам жителей построили велотрассу. Люди позитивно восприняли ее появление. Глава региона призвал и дальше быть внимательными к желаниям горожан.

«Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», — заявил Воробьев.