В Химках на выездной администрации рассмотрели почти 50 обращений

Жители Химок 21 октября обсудили вопросы благоустройства, ЖКХ и социальной сферы на встрече выездной администрации в Кутузовском корпусе школы № 19, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместители главы городского округа, профильные специалисты, представители администрации и депутатского корпуса рассмотрели почти 50 обращений жителей. Встреча прошла 21 октября в Кутузовском корпусе школы № 19.

Обращения касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения, образования и других сфер. По каждому вопросу жителям дали разъяснения, а профильным специалистам поставили задачи с конкретными сроками исполнения.

Выездные администрации проходят в Химках регулярно. На таких встречах жители могут получить консультации сразу нескольких специалистов, обратиться с проблемой и задать вопросы напрямую главе округа, его заместителям и руководителям профильных подразделений. Анонс следующих встреч появится в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.