В Химках комиссия с участием депутатов и жителей приняла ремонт в подъездах

В доме № 9 на Пролетарской улице завершился ремонт подъездов по программе «Формирование современной комфортной городской среды». В состав комиссии вошли жители, специалисты управляющей компании «Жилищник» и муниципальный депутат Инна Монастырская, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

За три недели в четырех подъездах дома произошли заметные перемены. Вместо тусклых светильников появились яркие новые, старые оконные рамы заменили на современные пластиковые, а стены зашпаклевали и покрасили в приятный цвет. Жители обновлением довольны.

«Приятный колер подобрали, раньше был зеленый, напоминал больницу. Чисто все сделали, быстро и аккуратно», — поделилась впечатлениями жительница дома Тамара Кукушкина.

Комиссия тщательно осмотрела каждый подъезд. Несмотря на общее положительное впечатление, были выявлены и некоторые недочеты.

«Очень аккуратно, но есть некоторые недочеты, о которых мы говорили. Где-то нужно посмотреть сколы на ступеньках, прикрепить некоторые трубы на пятом этаже во втором и в четвертом подъездах. Подрядчик нас услышал и пообещал все исправить. Надеюсь, что через неделю мы еще вернемся и посмотрим, устранены ли дефекты», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Участие депутатов в таких комиссиях — это системная работа, которая помогает наладить эффективный диалог между жителями и обслуживающими организациями.

«Депутаты регулярно участвуют в таких комиссиях. Наша роль — быть связующим звеном, помогать жителям и управляющим компаниям найти общий язык, чтобы все вопросы решались оперативно и в интересах людей. Совместный контроль — это лучший способ добиться качественного результата», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего в этом году в программу ремонта у управляющей компании «Жилищник» попали 83 подъезда. Все они уже отремонтированы, и сейчас идет этап устранения замечаний, выявленных в ходе приемки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.