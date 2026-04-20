В Химках колледж Подмосковье провел день открытых дверей

День открытых дверей прошел в корпусе №8 колледжа «Подмосковье» в Химках. Школьникам рассказали о правилах приема и представили направления подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители колледжа объяснили абитуриентам порядок поступления. Приемная кампания стартовала 20 апреля и продлится до 15 августа. Подать документы можно лично или через портал «Госуслуги». Приемная комиссия работает по будням с 9:00 до 16:00.

После официальной части для гостей организовали мастер-классы. Школьники попробовали себя в разных профессиях, узнали об основах первой помощи и уходе за младенцами. Также им показали мастерские, где обучают ремонту автомобилей и диагностике неисправностей.

Депутат Химок Ирина Спирина отметила, что такие встречи помогают подросткам определиться с будущей профессией. По ее словам, колледж «Подмосковье» играет важную роль в подготовке кадров для предприятий округа.

В учебном заведении доступны направления в сфере медицины, рабочих специальностей, автомеханики и юриспруденции. Во время экскурсии гости познакомились с современным оборудованием, пообщались с преподавателями и студентами и получили ответы на интересующие вопросы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.