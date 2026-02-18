В Химках ко Дню кадета провели более десятка патриотических мероприятий

В Химках 18 февраля в честь Дня кадета организовали серию патриотических мероприятий, включая лекции и зарницу для школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках 18 февраля отметили День кадета серией тематических мероприятий. В школе «Лига первых» для учеников провели лекцию об истории кадетского движения в России и его значении для формирования традиций служения Отечеству. После лекции для школьников организовали военно-спортивную игру зарница.

Депутат Юлия Ишкова в своих соцсетях подчеркнула, что День кадета — это не только память о важном историческом указе, но и признание роли системы кадетского образования в жизни страны. По ее словам, этот день символизирует преемственность традиций служения Родине, чести и долга, объединяя поколения выпускников.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что программа мероприятий направлена на сохранение исторической памяти и культурного наследия России. Каждую встречу посвящают памятной дате из истории страны.

Ольга Игнатьева, лидер Движения общественной поддержки, добавила, что с начала реализации программы в Химках провели более двух тысяч историко-патриотических активностей, включая фестивали, мастер-классы и кинопоказы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.