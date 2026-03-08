В Химках к 8 Марта провели десятки праздничных активностей

В Химках всю неделю звучат поздравления и теплые слова в адрес женщин. К Международному женскому дню в учреждениях округа подготовили десятки тематических встреч, концертов и творческих программ — от камерных мероприятий в школах до больших праздничных событий, сообщила пресс-служб администрации муниципалитета.

Одной из площадок стало дошкольное отделение «Ромашка» школы № 1. Здесь для гостей организовали уютную встречу, посвященную истории праздника и выдающимся женщинам России — тем, кто своим трудом, талантом и силой характера менял ход истории. Дети подготовили творческие номера: читали стихи, исполняли песни и дарили символические подарки, сделанные своими руками.

«8 Марта — это не просто дата в календаре. Это возможность сказать спасибо мамам, бабушкам, педагогам за заботу, терпение и любовь. Очень важно, что дети с ранних лет учатся ценить труд и вклад женщин в развитие нашей страны», — подчеркнула директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

Праздничная программа в «Ромашке» прошла в рамках масштабной патриотической инициативы, которая реализуется в Химках с июля 2024 года. Проект объединяет образовательные, культурные и общественные учреждения округа под общим лозунгом «Успех V единстве поколений» и направлен на укрепление преемственности традиций и семейных ценностей.

«Сегодня особенно важно создавать пространство, где встречаются разные поколения — где дети слышат истории о подвигах и достижениях, а взрослые видят искреннюю благодарность в глазах ребят. Именно в таком диалоге рождается уважение и чувство единства», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что в образовательных учреждениях Химок праздничные мероприятия к 8 Марта ежегодно становятся частью системной работы по формированию ценностных ориентиров у подрастающего поколения. Такой формат позволяет объединить воспитательную, культурную и просветительскую повестку, делая праздник не только ярким событием, но и важным элементом гражданского воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.