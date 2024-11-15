В Химках готовятся ко Дню памяти героев-панфиловцев

События приурочат в память о героях-панфиловцах. Химчане смогут принять участие в интеллектуальных играх, кинопоказах и экскурсиях.

«В наше время особенно важно, чтобы молодые люди получили глубокие знания об истории России и её выдающихся личностях. Наша сила — в единстве поколений, и мы обязаны помнить и бережно хранить память о событиях прошлых лет», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

15 ноября в школе «Лига первых» для учеников и их родителей состоится исторический квест «Путь героев», посвященный подвигу 28 панфиловцев. В этот день в аэрокосмическом лицее пройдет кинопоказ документального фильма.

В округе работает виртуальный музей «Химки 1941-1945: Всё для фронта, всё для Победы!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.