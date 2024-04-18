В Химках «Диктант победы» напишут на 26 площадках

В Химках 26 апреля пройдет международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Главная цель — повысить историческую грамотность и патриотическое воспитание молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Написать диктант можно как онлайн, так и посетив площадку. В городском округе уже определено 26 локаций, в числе которых — аэропорт Шереметьево.

«В городском округе уделяют особое внимание формированию у подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на исторической правде о событиях Великой Отечественной войны. Так, в образовательных учреждениях открывают школьные музеи, «Парты героев» и проводят уроки мужества», — отметила лидер Движения общественной поддержки Химок Олеся Климачева.

Принять участие в акции может любой желающий, независимо от гражданства, образования и возраста. В Московской области исторический диктант пройдет в школах, колледжах, вузах, воинских частях и музеях. Диктант приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Важно поддерживать исторические мероприятия, связанные с памятью о подвигах наших дедов и прадедов, которые победили в Великой Отечественной войне и остановили фашизм. Это возможность узнать и новое о событиях тех лет. История — важная часть жизни человека. Каждый должен ее знать и помнить героев, которые защищали нашу Родину», — сказал депутат совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров.

Итоги «Диктанта Победы» подведут в июне 2024 года. Федеральных победителей наградят дипломами и ценными призами, а в 2025 году они смогут принять участие в качестве почетных гостей в Военном Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Кроме того, абитуриенты, получившие высокие результаты по итогам очного тестирования на региональных площадках, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.