В Химках депутаты открыли вечер «Чаепитие дружбы народов»

Тематический вечер «Чаепитие дружбы народов» прошел 19 апреля в Центральной городской библиотеке Химок в рамках акции «Библионочь-2026». Встречу открыли муниципальные депутаты Инна Монастырская и Ирина Спирина вместе с жителями разных национальностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники собрались, чтобы за чашкой чая обсудить традиции, секреты гостеприимства и культурные особенности разных народов. Гости делились семейными историями и рассказывали, какое значение чаепитие имеет в их доме: для одних это травы и энергия гор, для других — чай с молоком и долгие беседы, для третьих — символ гостеприимства с горячим самоваром. Столы украсили пироги, блины, восточные сладости и домашние десерты.

«Удивительно, как такая простая вещь, как чаепитие, может так много рассказать о характере народа. За каждым жестом стоит целая история и уважение к гостю. Такие вечера делают нас ближе», — поделилась Инна Монастырская.

Ирина Спирина подчеркнула, что чай традиционно символизирует мир и доброе общение.

«Сегодня мы вновь убедились, что у добрососедства нет национальностей. Важно создавать пространство, где каждому тепло и интересно», — отметила она.

В администрации напомнили, что библиотеки Химок регулярно проводят литературные гостиные, тематические и патриотические мероприятия, объединяющие жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.