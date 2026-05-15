В Химках депутат провела урок мужества в школе №29

Открытый урок ко Дню полного освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков прошел 14 мая в школе №29 в Химках. Муниципальный депутат Ирина Спирина встретилась со школьниками, их родителями и педагогами и рассказала о значении Крымской операции 1944 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок посвятили Крымской стратегической наступательной операции, которая проходила с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Участникам напомнили, что за 35 дней была разгромлена 17-я немецкая армия, а Крым, считавшийся неприступной крепостью, полностью освобожден. Отдельно говорили о прорыве на Перекопе и героизме советских солдат при освобождении Севастополя.

«Для нас важно, чтобы история не оставалась для детей лишь набором дат в учебнике. Крымская операция — это пример невероятного мужества и военного гения. Рассказывая об этих событиях в стенах школы, мы передаем ребятам чувство гордости за своих предков», — отметила Ирина Спирина.

Муниципальный депутат, директор школы Наталья Каныгина подчеркнула, что сохранение исторической памяти особенно важно сегодня.

«Помнить свою историю — значит иметь внутренний стержень и четкие нравственные ориентиры. Сегодня, когда бойцы в зоне специальной военной операции защищают интересы России, связь времен ощущается особенно остро», — пояснила она.

Открытый урок стал частью патриотической работы, которая проводится в Химках. В округе регулярно организуют мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.