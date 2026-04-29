Патриотическая встреча прошла 27 апреля в лицее № 10 в Химках. Ее открыла депутат городского округа Юлия Мамай, участникам рассказали об истории провозглашения суверенитета Луганской Народной Республики и событиях 2014 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили объявлению суверенитета Луганской Народной Республики. Школьникам рассказали, какие события предшествовали этому решению и как жители Донбасса отстаивали право говорить на родном языке и сохранять свою историю.

«Это важная дата для тех, кто помнит, как начиналась борьба жителей Донбасса за свои права, за русский язык, за свою историю. Объявление суверенитета ЛНР стало ответом на события 2014 года. Наша задача — чтобы молодежь понимала: тогда люди встали на защиту того, что для них свято. И такие встречи — часть нашей программы „Успех V единстве поколений“, которая помогает сохранять и передавать правду», — отметила Юлия Мамай.

Лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин подчеркнул, что подобные встречи помогают молодежи лучше понимать исторический контекст и формируют уважительное отношение к выбору людей, вставших на защиту своей земли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.