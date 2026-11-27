В Химках более 7 тыс школьников и родителей приняли участие в пробных экзаменах

Школьники и родители в Химках подвели итоги трехдневной акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Она объединила более 7 тыс. участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение трех дней на экзаменационных площадках Химок проходили тренировочные экзамены по математике, русскому языку и истории. Более 7 тыс. школьников и родителей познакомились с процедурой государственной итоговой аттестации и заданиями, которые предстоит выполнять выпускникам. Одной из площадок стал лицей № 12.

«Мы последовательно развиваем взаимодействие между школами и семьями, создаем условия, чтобы каждый выпускник мог сосредоточиться на своих знаниях, чувствовать уверенность и рассчитывать на поддержку взрослых», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

В лицее № 12 участников приветствовали руководитель центра качества и безопасности образовательных организаций, член общественной палаты министерства просвещения Дмитрий Таран и заместитель начальника управления по образованию администрации Химок Оксана Кляпка. Поддержать экзаменуемых также пришли ветеран боевых действий Владимир Коннов и руководитель театральной студии «Вдохновение» Станислав Красников.

Родители прошли основные этапы экзаменационной процедуры, изучили организационные требования и выполнили тренировочные задания.

«Очень важно, чтобы родители понимали, как проходит государственная итоговая аттестация, какие требования предъявляются к участникам и с каким эмоциональным напряжением могут столкнуться дети», — рассказала директор лицея № 12, депутат Юлия Ишкова.

Акция направлена на снижение психологического напряжения перед ОГЭ и ЕГЭ, повышение информированности родителей и укрепление связи семьи и школы. Такой опыт помогает взрослым лучше понять переживания детей, избежать лишнего давления и поддержать выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.