В Химках более 110 ветеранов СВО получили правовую помощь

Более 110 подопечных фонда «Защитники Отечества» получили консультации и правовую поддержку в Химках за прошедший год. Работа ведется совместно с городской прокуратурой и включает как общие приемы, так и индивидуальное сопровождение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местное отделение фонда «Защитники Отечества» совместно с городской прокуратурой продолжает системную поддержку ветеранов СВО и их семей. С июля 2025 года на базе отделения прошло четыре приема с участием представителей надзорного ведомства. За это время консультации получили более 80 жителей Химок.

Помимо общих приемов, специалисты фонда ежедневно ведут индивидуальную работу. Подопечные могут оперативно получить правовую помощь, в том числе по вопросам взаимодействия с надзорными органами других городов и регионов, а также при бездействии ведомств или нарушении прав заявителей.

Среди основных обращений — защита прав военнослужащих, взаимодействие с военными надзорными органами, а также соблюдение трудовых прав уволенных участников СВО. За два года работы фонд оказал помощь более чем 1 500 жителям Химок.

Консультации проводятся по предварительной записи по адресу: улица Пролетарская, 1. Режим работы — по будням с 9:00 до 18:00. Телефон для справок: +7 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.