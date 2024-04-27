В Химках благоустроят зону для досуга и отдыха в сквере им Рубцовой

В подмосковных Химках проведут работы по благоустройству зоны для досуга и отдыха в сквере им М. Рубцовой, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству зоны для досуга и отдыха в сквере им. М. Рубцовой в городском округе Химки Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству зоны для досуга и отдыха в сквере им. М. Рубцовой для нужд МБУ «Объединенное городское хозяйство» в 2024 году.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по устройству покрытий дорожек и тротуаров, системы наружного освещения, водоснабжения, электроснабжения, произвести комплексное обустройство площадок под скейт-бол, памп-трек, провести работы по озеленению территории, а также установить информационные стенды, скамейки и т. п.

Срок окончания работ подрядчиком — август 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.