В Химках благоустроили новую спортивную зону

В парке культуры и отдыха «Подрезково» в Химках завершили благоустройство новой современной спортивной зоны. На обновленной территории появились несколько площадок для активного отдыха и занятий спортом — зоны памп-трека и скейт-парка, а также площадка для настольного тенниса. Общая площадь объекта — 1 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Жители обращались с просьбой обустроить эту территорию, и мы постарались реализовать их пожелания. Всего за несколько месяцев парк преобразился до неузнаваемости. Уверен, что новая спортивная зона станет популярным местом отдыха и притяжения для жителей Подрезкова и всего округа», — отметил руководитель МБУ «Объединенная дирекция парков» в Химках Георгий Шишкин.

С его слов — особое внимание при строительстве уделили вопросам безопасности и комфорта посетителей. Территорию оборудовали современными системами освещения и видеонаблюдения «Безопасный регион». Здесь установили новые лавочки, урны и велопарковку.

«Открытие новой спортивной зоны в парке «Подрезково» — это по-настоящему радостное событие и яркий пример нашей совместной работы с жителями! Мы видим, как благодаря активному участию химчан и реализации подобных проектов, наши парки преображаются, становясь еще более современными и функциональными. Такие проекты — инвестиции в здоровье наших детей и молодежи, в их активный досуг и, конечно, в развитие комфортной городской среды», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

В химкинской Дирекции парков рассказали, что работы на этой территории проводились на протяжении двух месяцев, а строительство объекта было осуществлено в плановые сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.