В Химках благоустроили «народные тропы»

В Химках продолжаются работы по обустройству пешеходных коммуникаций. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже благоустроили народные тропы в микрорайоне Подрезково. Работы провели на улице Жаринова, Колхозная и Тепличном проезде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тропы выполнены по единому стандарту. Специалисты уложили асфальтовое покрытие шириной два метра и установили бортовые камни. Совсем скоро рабочие приступят к озеленению прилегающей к дорожкам территории.

В этом году на территории города благоустроят 22 народные тропы. Это позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам: к школам, остановкам и другим важным объектам. Полный список адресов размещен по ссылке. Перечень троп сформировали на основе обращений и пожеланий горожан.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Главная цель — сделать комфортными и безопасными маршруты, которыми уже пользуются люди, сокращая путь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы.

Власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки, добавил глава региона.