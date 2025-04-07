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В Химках 9 апреля проведут конференцию для предпринимателей

9 апреля для предпринимателей Химок проведут конференцию «Ведение ВЭД. Поддержка экспорта». Организаторами мероприятия выступят Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, ПАО ПСБ и городская администрация. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам встречи расскажут о различных аспектах ведения внешнеэкономической деятельности и способы удешевления банковского обслуживания ВЭД в условиях санкций. Кроме того, предприниматели узнают о мерах поддержки экспорта и трансграничных платежах.

Конференция пройдет в пресс-центре «Арена Химки» по адресу: улица Кирова, владение № 24. Начало в 11:00.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(495)573-31-62 доб. 726, 729, +7 (985) 684-94-92 .

Для участия во встрече необходима предварительная запись по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.