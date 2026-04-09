В Химках 8 апреля провели выездную администрацию

сегодня в 17:34

Выездная администрация прошла 8 апреля в лицее №21 в Химках. Профильные специалисты приняли и зафиксировали более 70 обращений жителей по вопросам благоустройства, ЖКХ и соцсферы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече участвовали глава Химок Инна Федотова, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, муниципальный депутат Руслан Шаипов, лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин, а также представители министерств энергетики, транспорта и дорожной инфраструктуры, здравоохранения, чистоты Московской области и фонда капитального ремонта. К работе подключились специалисты ресурсоснабжающих организаций, коммунальных и социальных служб, фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО.

«По каждому обращению на месте даны разъяснения, часть вопросов уже взята в работу. Так, житель дома №5 на улице Береговая обратился по вопросу установки дорожного знака «Остановка запрещена» на улице Ивакино, д. 1, а также ремонту дорожного полотна на улицах Шереметьевская и Олимпийская — профильным службам даны поручения, определены сроки», — отметила Инна Федотова.

Жители смогли задать вопросы и предложить идеи по развитию округа в сферах благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социального обеспечения.

«Формат выездной администрации создает системный подход к решению вопросов округа, где прозрачность, координация и контроль работы служб напрямую повышают качество жизни горожан», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Встречи в таком формате проходят регулярно и позволяют жителям за один вечер получить консультации сразу нескольких специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.