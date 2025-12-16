В Химках 45 учеников школы №8 приняли кадетскую присягу 16 декабря

В школе №8 имени Матвеева в Химках 16 декабря прошла церемония посвящения в кадеты, в которой приняли участие 45 учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №8 имени Матвеева в Химках состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты. В мероприятии приняли участие 45 учащихся, которые произнесли клятву и подтвердили готовность следовать принципам чести, дисциплины и уважения к стране. Поддержать ребят пришли их родные, наставники и почетные гости.

Директор школы Ольга Игнатьева отметила, что декабрь традиционно становится временем принятия присяги для кадетов. Она подчеркнула важность присутствия наставников и людей с жизненным опытом на этом событии.

Почетными гостями церемонии стали ветеран боевых действий, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, руководители организаций «Боевое братство» и «Союз инвалидов Чернобыля» Сергей Гридунов и Сергей Иванов, а также ветераны Афганистана Иван Лучников и Антон Фирсов. Гости пообщались с кадетами и дали им напутственные слова.

Праздничную атмосферу дополнили показательные выступления опытных кадетов, которые продемонстрировали навыки обращения с оружием. Ученик 10 класса Руслан Редикульцев рассказал, что хочет связать свою жизнь со службой и защитой Родины.

В этом году кадетские классы школы №8 пополнились учениками с 6 по 10 класс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.