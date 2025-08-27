В Химках 29 августа пройдет выездная вакцинация домашних животных

сегодня в 18:06

29 августа в Химках проведут выездную вакцинацию домашних животных. Мобильный пункт Госветслужбы будет работать в парке культуры и отдыха имени Величко, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вакцинация пройдет с 15:00 до 19:00 на площадке у сцены парка.

Прямо на месте будет доступна регистрация и чипирование с внесением данных в единый региональный Реестр. Это позволит всегда определить, кому принадлежит питомец.

«Вакцинация домашних животных — это важная мера профилактики и обеспечения эпидемиологической безопасности. Приглашаю жителей городского округа Химки посетить выездной пункт в парке и воспользоваться возможностью защитить своих питомцев от опасных заболеваний», — прокомментировала депутат Юлия Ишкова.

Кроме того, в мобильном пункте Госветслужбы каждый желающий сможет провакцинировать своего питомца от бешенства.

Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (495) 575 01-91.

