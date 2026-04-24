В Химках 25 апреля проведут Всероссийский субботник

Всероссийский субботник пройдет 25 апреля во всех микрорайонах Химок. Центральной площадкой станет территория у дома №1А на улице Центральная в Подрезкове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители округа смогут принять участие в уборке дворов, скверов и общественных пространств рядом с домом.

Сбор участников начнется в 9:30, старт работ запланирован на 10:00. Точки проведения субботника организуют по всему округу. Выбрать удобную локацию можно по ссылке: https://admhimki.ru/novosti/:id78130

К акции присоединятся и управляющие компании — они проведут уборку во дворах. В этом году к организации подключен сервис «Яндекс Смена», который поможет сделать участие более удобным для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.