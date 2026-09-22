В Химках 23 сентября проведут выездную администрацию

Встреча с руководителями городских служб и профильных ведомств пройдет 23 сентября в ДК «Фирсановка» в Химках. Жители смогут обсудить вопросы благоустройства, ЖКХ, безопасности и социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация пройдет в Химках 23 сентября. Встреча состоится с 18:00 до 20:00 в ДК «Фирсановка» по адресу: улица Речная, дом 20.

Жители любого района городского округа смогут напрямую обратиться к представителям профильных служб. На приеме обсудят благоустройство, ЖКХ, социальное обеспечение, предпринимательство, безопасность, здравоохранение и другие темы.

«Вместе с командой, руководителями городских служб и профильных ведомств проведем выездную администрацию в Фирсановке. Прийти на открытый прием может житель любого района нашего городского округа. На встрече можно задать волнующие вопросы, рассказать о проблеме и получить разъяснения на месте», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.