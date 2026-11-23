Выставка-пристройство «Мини Юна-Фест» прошла 23 ноября в ТРЦ «МЕГА Химки» и помогла найти семьи для 14 кошек и одной собаки. Мероприятие посетили более 600 гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фестивале представили 25 кошек и 10 собак из центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Все питомцы были привиты, чипированы и имели документы. Животных передавали бесплатно, а будущие хозяева перед пристройством проходили беседу с зоопсихологом.

Семьи обрели 15 подопечных центра — 14 кошек и одна собака. Специалисты «Юны» продолжат поддерживать новых владельцев: консультации по здоровью и поведению питомцев доступны на протяжении всей жизни животного.

На площадке также работал пункт сбора помощи для животных, которые пока остаются в центре. В благотворительной акции приняли участие более 30 человек. Организаторы поблагодарили гостей за отзывчивость и неравнодушие к бездомным животным.

«Мини Юна-Фест» прошел при поддержке проекта «Друг для Друга» и ТРЦ «МЕГА Химки». Помимо знакомства с питомцами, программа включала интерактивные зоны, лекции и мастер-классы для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.