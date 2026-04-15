В Химках 15 апреля провели лекцию по кибербезопасности

Лекцию о защите от кибермошенников провели 15 апреля для сотрудников предприятия «Химкиэлектротранс» в Химках. Представители местного МФЦ рассказали о новых схемах обмана и способах защиты в формате открытого диалога, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла на базе предприятия «Химкиэлектротранс». Специалисты МФЦ разобрали с коллективом актуальные мошеннические схемы, включая подмену номеров и создание фишинговых сайтов, а также дали практические рекомендации по защите персональных данных.

«Сегодня особенно важно повышать цифровую грамотность сотрудников. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, и единственный способ защититься — быть информированным и внимательным», — рассказал директор МП «Химкиэлектротранс», заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Участникам напомнили о базовых правилах безопасности: не передавать коды из СМС и личные данные третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять источники входящих звонков.

«Такие встречи помогают не только повысить уровень знаний, но и сформировать правильную модель поведения в потенциально опасных ситуациях. Чем больше люди осведомлены, тем сложнее их обмануть», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Организаторы отметили, что профилактика и регулярное информирование сотрудников остаются важной частью повседневной безопасности и помогают эффективно противостоять кибермошенничеству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.