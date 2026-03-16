В Химках 14 марта прошла викторина о днях воинской славы

Интеллектуальную викторину, посвященную ключевым событиям военной истории России, провели 14 марта в школе №19 микрорайона Планерная в Химках. В мероприятии участвовали жители, педагоги, школьники и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча началась с обзора памятных дат, после чего участники перешли к викторине. Командам предложили вопросы о великих полководцах, знаковых сражениях и малоизвестных фактах отечественной истории. Задания отличались по уровню сложности — от общеизвестных событий до редких деталей летописи страны.

Викторину вместе с жителями посетили депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева. Гости отметили сплоченность команд и активность разных поколений.

«Обратил внимание, как по-разному мыслят поколения. Люди постарше сразу выдают год или название битвы. Молодежь же начинает копать: зачем, почему именно так, а можно было по-другому? Когда они обсуждают, дополняют друг друга — история оживает, превращаясь в головоломку, которую интересно разгадывать всем вместе», — поделился Владислав Мирзонов.

Лидер движения общественной поддержки Сергей Хвостов подчеркнул, что в Химках регулярно проходят исторические мероприятия в разных форматах — от лекций и кинопоказов до спортивных встреч и реконструкций. По его словам, такие события помогают вовлекать жителей разных возрастов в изучение истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.