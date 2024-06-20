В Химках 12 выпускников школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

В городском округе Химки 12 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, физике и математике. Ранее еще восемь ребят получили высший балл по литературе и химии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Достижения наших выпускников — это также заслуга их педагогов, наставников. Гордимся ребятами и желаем дальнейших успехов», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

100 баллов по русскому языку получили: Светлана Андрущак из школы «Триумф», Полина Морлок, Андрей Молодцов и Маргарита Безрукова из Аэрокосмического лицея, Алина Абакарова из школы «Перспектива», Анна Ванновская из НОАНО «Золотой ключик», Дмитрий Суриков из школы «Лига первых», Софья Михненко из лицея № 15.

По физике высший балл у Софьи Антал из Химкинского лицея, Георгия Якимова из Аэрокосмического лицея, Романа Субботина и Василия Головина из школы «Триумф».

В числе одиннадцатиклассников есть ребята, набравшие 200 баллов. Это Софья Михненко получила высшие баллы на экзамене по литературе и русскому языку, Роман Субботин и Василий Головин — стобалльники по математике и физике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.