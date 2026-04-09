В Химках 12 апреля пройдут пасхальные службы в 22 храмах

Пасхальные богослужения пройдут в 22 храмах Химок в ночь с 11 на 12 апреля. Верующие смогут освятить куличи, яйца и творожные пасхи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничные службы начнутся 11 апреля в 23:30. В полночь состоится крестный ход, после которого пройдет литургия. Богослужения организуют во всех храмах округа — от Старых Химок до Фирсановки.

Освятить пасхальные угощения можно будет и в Великую субботу, 11 апреля, с 11:00 до 20:00.

«Пасха в Химках — это праздник, который собирает жителей вместе, дарит радость Светлого Воскресения и сохраняет важные духовные обычаи. Ежегодно храмы открывают свои двери для богослужений и освящения угощений. Эти многолетние традиции укрепляют и передают будущим поколениям чувство единства, уважение к ценностям, а также любовь к родному городу», — подчеркнул председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

В Старых Химках службы пройдут в храме Петра и Павла и храме Успения Пресвятой Богородицы в Трахонеево, в Новых Химках — в Богоявленском, Александро-Невском и храме Всецарица. В Сходне верующие смогут посетить Троицкий храм и храм святой Матроны Московской, в Фирсановке — храм Георгия Победоносца, в Левобережье — храм Новомучеников и Исповедников Российских, в Подрезково — храм Петра и Февронии. В Брехово богослужение организуют в Доме культуры совместно с храмом Покрова Пресвятой Богородицы.

Во время служб на территориях храмов будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Полный список храмов опубликован по ссылке: https://himblago.ru/category/hramy-blagochiniya/

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.