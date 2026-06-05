В Химках 10 июня проведут выездную администрацию

Выездная администрация пройдет 10 июня в микрорайоне Новые Химки. Жители смогут задать вопросы представителям профильных служб и внести предложения по развитию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоится 10 июня с 18:00 до 20:00 в школе «Флагман» по адресу: Молодежный проезд, дом 4. На площадке будут работать представители различных ведомств и депутатского корпуса.

Жители смогут обсудить вопросы благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, предпринимательства, безопасности, социального обеспечения и другие темы. Часть обращений планируется решать на месте.

«Формат выездных администраций давно зарекомендовал себя среди жителей как эффективный диалог с властью. Химчане могут напрямую задать свои вопросы представителям профильных ведомств и решить большинство обращений на месте. Депутатский корпус также принимает граждан в ходе таких выездных встреч», — отметил заместитель председателя совета депутатов Химок Александр Васильев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.