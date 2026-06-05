Сравнение с «обезьяной» грозит россиянам штрафом

Россиян могут привлечь к административной ответственности за сравнение человека с животным в комментариях в соцсетях, сообщает «Абзац» .

Юрист и общественный деятель Сергей Багян напомнил, что такие высказывания могут подпадать под статью 5.61 КоАП РФ об оскорблении.

«Согласно статье, за оскорбление, совершенное публично, в том числе в интернете, может быть штраф для гражданских лиц от 5 до 10 тысяч, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 700 тысяч рублей», — прокомментировал он.

Юрист уточнил, что для привлечения к ответственности нужно обратиться в прокуратуру и приложить доказательства. Ими могут стать скриншоты страниц, распечатки сообщений, записи разговоров и другие материалы.

Багян добавил, что доказательством также может быть лингвистическая экспертиза. Она должна подтвердить, что слово в конкретном контексте носит оскорбительный характер.

Ранее юрист Михаил Салкин предупреждал, что нецензурные кричалки на футбольных стадионах могут привести к штрафам от 3000 до 15 000 рублей и запрету на посещение матчей до трех лет.

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