В Харькове мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали

В Харькове мужчина сменил пол на женский, чтобы его не мобилизовали, по решению суда военкомат исключил его из системы единого электронного реестра военнообязанных «Оберег», сообщает украинское издание «Страна.ua».

Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указано «женский». После этого она обратилась в ТЦК с требованием снять ее с воинского учета. Однако ей отказали, объяснив это тем, что без решения ВВК (военно-врачебной комиссии — ред.) она все равно считается военнообязанным мужчиной.

Женщина-трансгендер подала в суд на военкомат, Харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить ее из воинского учета и реестра «Оберег», так как женщины служат только на добровольной основе.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

