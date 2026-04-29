В Хабаровском крае возобновили офлайн-акцию «Бессмертный полк»

Губернатор Дмитрий Демешин сообщил о возвращении акции «Бессмертный полк» в офлайн-формате в этом году. Жители Хабаровского края откликнулись на новость и рассказали личные истории участия, сообщает КомсаNews .

Хабаровчане эмоционально отреагировали на решение провести «Бессмертный полк» в традиционном формате. В комментариях к сообщению губернатора они поделились воспоминаниями и планами на 9 Мая.

Одна из жительниц рассказала, что в детском саду, который посещают дети из ее семьи, организуют собственное шествие — небольшое, но значимое.

«Дети принесут фотографии своих прадедов оформленные на планшетах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 8 мая пройдут с фотографиями, в целях безопасности только вокруг садика», — рассказала она.

Другой хабаровчанин сообщил, что вместе с внуком готовит поделку к 9 Мая. По его словам, несмотря на то что ребенок еще в яслях, важно с раннего возраста прививать уважение к памяти о войне.

«Трогает до глубины души токое организованное событие как „Бессмертный полк“, мы помним, и благодарны за то, что наши люди ценой своей жизни не позволили поработить нашу Родину, дали нам возможность жить, учиться, трудиться, создавать семьи, воспитывать детей под мирным небом», — подытожила еще одна жительница.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.