В Хабаровском крае открылись центры помощи семьям в трудной жизненной ситуации

В Хабаровском крае начали работать специализированные центры, оказывающие всестороннюю поддержку жителям, столкнувшимся с трудными жизненными обстоятельствами. Эти учреждения, созданные в рамках национального проекта «Семья», предоставляют широкий спектр услуг для семей с детьми, сообщает КомсаNews со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Специалисты центров оказывают помощь в подготовке необходимых документов для получения различных видов социальной поддержки, предоставляют консультации по юридическим и психологическим вопросам, а также оказывают содействие в разъяснении информации о положенных выплатах, компенсациях и пособиях. Каждому обратившемуся гарантируется персональный подход с учетом особенностей его ситуации.

Согласно заявлениям представителей региональных властей, открытие этих центров представляет собой важный шаг в реализации инициативы, нацеленной на укрепление семейных ценностей. Создание подобных учреждений обеспечивает формирование всеобъемлющей системы поддержки для семей с детьми, испытывающих жизненные затруднения.

В центрах реализуется принцип «единого окна»: семьи могут обратиться по самым разным вопросам, пройти оценку сиутации, воспользоваться персонализированными программами и профессиональными консультациями. Работа этих учреждений основана на принципе обратной связи — результативность предоставляемых услуг постоянно анализируется и, при необходимости, корректируется, подчеркнул министр здравоохранения Хабаровского края Александр Дорофеев.

Семейные центры оказывают поддержку различным категориям граждан: молодым семьям, переживающим кризис, участникам специальной военной операции и их родственникам, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, и многим другим, оказавшимся в непростой ситуации. Аналогичные сервисы действуют также в Хабаровске, Бикине и Ванино, предоставляя поддержку семьям на всей территории края.

