В Хабаровске родители требуют уволить воспитателя из-за участия в шоу «Ждули»

В Хабаровске родители воспитанников детского сада требуют уволить воспитательницу после ее участия в шоу «Ждули» — проекте об отношениях с заключенными, сообщает « Хабаровск | Дальний Восток ».

В очередном выпуске женщина познакомилась с мужчиной из колонии. Их общение переросло в личные отношения.

Часть родителей возмутилась из-за увиденного и настаивает на увольнении педагога, считая такое участие недопустимым для воспитателя. В управлении образования отметили, что участие в шоу — личное дело сотрудницы и не отражается на ее профессиональных качествах.

В детском саду женщину характеризуют положительно: она работает там много лет, дети к ней тянутся. Жалоб ранее не поступало.

