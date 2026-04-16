В Хабаровске открыли четвертую квартиру сопровождаемого проживания

В Хабаровске начала работу четвертая квартира сопровождаемого проживания для подростков с ментальными особенностями. Шестеро участников будут учиться самостоятельной жизни, сообщает vostokmedia.com .

Квартира расположена в обычном многоквартирном доме. Подростки осваивают бытовые навыки, учатся планировать день, ходить за покупками и выстраивать общение с соседями.

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов подчеркнул, что ранее у таких ребят было фактически два варианта — интернат или полная зависимость от семьи.

«Сегодня у наших ребят есть две возможности: интернат или семья, где основная нагрузка ложится на родителей. Мы предлагаем третий вариант — квартиры сопровождаемого проживания, где они могут научиться самостоятельной жизни», — подчеркнул он.

В Хабаровском крае уже 12 человек переведены из интернатов на сопровождаемое проживание, 18 прошли обучение, около 30 вовлечены в трудовую занятость. По словам Иванова, формат почти вдвое дешевле содержания в психоневрологических интернатах.

«Главное отличие в том, что здесь человек учится жить сам, а не просто находится под присмотром. Это принципиально другой результат», — отметил Максим Иванов.

Председатель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев добавил, что сопровождаемое проживание и трудоустройство должны работать как единая система.

Проект реализуют некоммерческие организации, партия «Единая Россия» и правительство края. Финансирование по гранту действует до августа, обсуждается его продление.

