В Гжельском государственном университете состоялся весенний фестиваль КВН

На сцене встретились команды: «Тяжелый случай» ГГУ (Движение первых), «Лесная братва» пос. Лесное, «Туда-Сюда» Волонтерское движение ГГУ, «Без комментариев» Орехово-Зуево, «Коломенский трамвай» ГСГУ Коломна, «Без понятия» Куровское, «Грубо Говоря» Шатура, «Тушите свет» ГГУ, «Гав-Мяу» Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий им. Скрябина, «Мадамы» пос. Лесное, «ОЗТ» Орехово-Зуевский техникум, «Спасайте нас» Военно-патриотическое отделение спасателей ГГУ и «Сахар» Егорьевск.

В качестве судей выступили представители жюри: ректор Гжельского государственного университета — Денис Сомов стал возглавил жюри, а также в его состав вошли председатель комитета по культуре и туризму Раменского муниципального округа, заслуженный артист Республики Ингушетия — Андрей Толстяков, главный специалист отдела развития сообществ Дирекции вузов и Движения первых — Екатерина Блинова, и. о. руководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Раменского муниципального округа — Никита Каленышев, представитель интернет-провайдера ООО «Интронекс сетевые решения» — Юлия Ермакова и индивидуальный предприниматель, эксперт в области светопрозрачных конструкций — Денис Курилов.

Лучшей командой фестиваля стала «Лесная братва» из поселка Лесной Пушкинского округа. Фестивали КВН в ГГУ проводятся еще с 60-х годов. Перерыв объявляли только на время пандемии, но с приходом нового ректора Дениса Сомова фестиваль стал еще более красочным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.