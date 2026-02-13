В ГУФСИН России по Московской области прошла коллегия по итогам деятельности за 2025 год

В ГУФСИН России по Московской области прошла коллегия по итогам деятельности за 2025 год, сообщает пресс-служба ведомства.

С докладом об итогах работы уголовно-исполнительной системы области в 2025 году выступил врио начальника ГУФСИН России по Московской области полковник внутренней службы Вадим Голудин. Он отметил, что первостепенной задачей, находящейся под пристальным вниманием руководства Управления, подразделений и учреждений, является соблюдение прав и свобод обвиняемых, подозреваемых и осужденных. В ходе выступления также были рассмотрены вопросы оперативно-режимной деятельности, кадровой работы с личным составом и служебной дисциплины, работы подразделений охраны, материально-технического обеспечения, медицинской и финансово-экономической деятельности ведомства в 2025 году.

Далее к присутствующим обратился заместитель прокурора области государственный советник юстиции 3 класса Олег Черсков, который отметил положительную динамику в работе ведомства и обозначил ряд приоритетных задач для решения.

Председатель ОНК Московской области Александр Тарарев в своем выступлении подвел итоги конструктивного взаимодействия ОНК Московской области с областным ГУФСИН.

В ходе заседания коллегии прошла торжественная церемония награждения сотрудников УИС ведомственными наградами, грамотами и благодарностями Московской областной Думы, Аппарата Уполномоченного по правам человека.

В рамках церемонии награждения Вадим Голудин вручил корреспонденту «Телеканала 360» Мария Михейчик благодарственное письмо за подготовку документального фильма о реализации в Московской области Федерального закона «О пробации в Российской Федерации».

В завершение работы коллегии были заслушаны доклады заместителей начальников ГУФСИН о проделанной работе, определены цели и задачи деятельности пенитенциарного ведомства на предстоящий отчетный период.

