В ГУФСИН России по Московской области продолжают развивать производственный сектор

ГУФСИН России по Московской области продолжают реализовывать заказына производство продукции для государственных и муниципальных учреждений, а также для федеральных органов исполнительной власти, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Стоит отметить, в подведомственных учреждениях ГУФСИН освоен выпуск предметов вещевого имущества для нужд учреждений здравоохранения.

Так сотрудники производственной службы ГУФСИН Подмосковья провелирабочую встречу с начальником отдела правового обеспечения и закупочной деятельности ГБУЗ Московской области «Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля» Рустамом Гусейновым. Стороны обсудили возможность размещения заказов на выпуск продукции легкой промышленности (постельных принадлежностей и мягкого инвентаря) на производственных мощностях исправительных учреждений Московской области.

Взаимодействие с органами местного самоуправления и государственной власти, в том числе с федеральными органами исполнительной власти по поставке продукции организовано с целью трудоустройства осужденных, привития и закрепления у них профессиональных и трудовых навыков, а также возмещения причиненного ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.